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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الممثل والمخرج تيري جونز بعد صراع مع المرض

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:32 م
الممثل والمخرج البريطاني
الممثل والمخرج البريطاني تيري جونز
وكالات
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توفي الممثل والمخرج البريطاني تيري جونز، اليوم الأربعاء، عن عمر 77 عاما بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة.

وتم تشخيص إصابة جونز بنوع نادر من خرف الشيخوخة عام 2015 ظل يعاني منه حتى وفاته.

ولد جونز، الكاتب والمؤرخ والشاعر في ويلز عام 1942، وهو أحد أعضاء فريق مونتي بايثون الكوميدي البريطاني الشهير ومخرج الفيلم الكوميدي "حياة براين" "لايف أوف براين".

كان جونز واحدا من مبتكري برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر" "مونتي بايثونز فلاينج سيركس"، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية عام 1969.

وشارك في إخراج فيلم "مونتي بايثون والكأس المقدسة" مع زميله في الفريق تيري جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمي "لايف أوف براين" و"معنى الحياة" "ذا مينينج أوف لايف".

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