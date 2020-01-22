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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الحاسبات» تتوقع زيادة حجم مبيعات سوق البرمجيات خلال 2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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توقع المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بغرفة القاهرة تراجع أسعار أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية خلال الربع الأول للعام الجاري مع استمرار انخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى تنفيذ منظومة التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة حجم مبيعات السوق خلال 2020.

وأكد غنيم، في تصريح لـ "الدستور" أن نسبة معدل نمو سوق التكنولوجيا في مصر 20% سنويا، مشيرا إلى نمو عدد من مستخدمي الإنترنت في مصر بنسبة 23% أدي إلى زيادة سوق أجهزة الكمبيوتر بنوعية المحمول "اللاب توب" والمكتبي "pc"، متوقعا إقبال المصريين على أدوات تكنولوجيا المعلومات مع الانتهاء من خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح غنيم أن مصر من أكبر أسواق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذ خطة طموحة لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات سيؤدي إلى فتح أسواق بديلة في إفريقيا، لافتا إلى أن مصر بوابة إفريقيا الشمالية ويمثل السوق الأفريقي نحو 1.5 مليار مستخدم.

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