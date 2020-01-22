نصائح لاختيار وشراء الكتب بمعرض القاهرة للكتاب

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، عبر موقع التواصل "فيسبوك" نصائح لزوار المعرض حتي تتاح لهم فرصة الشراء والتجول داخل صالات المعرض بسهولة ويسر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وتنطلق فعاليات الدورة الـ51 في الفترة من 22 يناير الحالى إلى 4 فبراير المقبل، على أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، بدءًا من الخميس المقبل 23 يناير.نصائح اختيار وشراء الكتب- جهز قائمة بالكتب اللي هتشتريها قبل الذهاب للمعرض، حدد أهم الكُتاب اللي بتقرالهم وشوف أحدث أعمالهم، وتابع صفحات دور النشر عشان تعرف أهم الإصدارات المشاركة بالمعرض.- اعرف اسم دار نشر الكِتاب علشان تقدر توصل للكتاب اللي إنت عايزه (محدش هيقدر يساعدك من غير اسم دار النشر).- في طرق كتير للتعرف على اسم دار النشر، أولها تكتب اسم الكتاب على جوجل، ومنه هتعرف صادر عن دار إيه، أو إنك تعمل سيرش باسم الكتاب في التطبيق الخاص بالمعرض.- حدد مكان دار النشر في قاعات المعرض، رقم القاعة وأي جناح، وده من خلال صفحة الدار على فيسبوك أو التطبيق الخاص بالمعرض.- لو عايز تعرف سعر أي كتاب ممكن تدخل علي المواقع الإلكترونية للمكتبات وتكتب اسم الكتاب هيظهرلك سعره لو متاح عندهم، أو سيرش باسم الكتاب على تطبيق معرض الكتاب.- بعد ما تحدد سعر الكتب اللي عاوزها، اعمل ميزانية تقديرية لقائمة مشترياتك قبل ما تنزل المعرض.- قبل ما تبدأ تشتري الكتب خد جولة في قاعات المعرض عشان تتعرف على أغلب الإصدارات وأهم العروض وسجل ده في نوت خاصة بيك.- رتب مشترياتك حسب أماكن دور نشر الكتب في القاعات، بحيث تدخل القاعة مرة واحدة وماتفضلش تدور كتير.- حاول تنوع مشترياتك وتقرأ في أكتر من مجال تكون بتحبه.- زور أجنحة الكتب المخفضة، واللي أبرزها جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكمان سور الأزبكية اللي هتلاقيه في صالة (4)، وكمان المكتبات الكبرى اللي منتشرة بالمعرض، عشان تستفيد بعروضهم وتخفيضاتهم.- حط أولوية للكتب اللي محتاجها فعلا عشان ماتخلصش ميزانيتك قبل ما تشتري المهم.- لو عندك أطفال لازم تزور صالة 3 اللي هتكون مخصصة لكتب الأطفال وأنشطتهم.