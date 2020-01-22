الجيش الليبي يوسع الحظر الجوي فوق طرابلس

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية بشكل رسمي بما يشمل العاصمة طرابلس.وطالب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من بنغازي، من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.أضاف المسماري "من ثوابتنا سلامة الأراضي الليبية وحرية وكرامة المواطن الليبي وعدم السماح للإرهاب بالتمدد في الأراضي الليبية".وأوضح المسماري أن منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة.وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن المطارات والقواعد العسكرية تعد من مناطق الحظر الجوي.