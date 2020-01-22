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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: الإعلام فشل في نقل الإنجازات للمواطنين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:32 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي نشأت الديهي، العديد من التساؤلات إلى مشاهديه، قائلًا: "هل الشباب المصري الذي خرج في ثورة يناير لتحقيق مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، ثم حرقوا السجون وأقسام الشرطة والمجمع العلمي وفتح السجون مرة واحد، هم شباب أطهار أم أجهزة مخابرات دول؟".

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أحلام الشباب وطموحاته عمرها ما تدمر.

وخاطب الديهي، الشباب المصري، قائلًا: "أحلامك وطموحاتك مشروعة، لكن عليك أن تنظر لمن يحقق أحلامك وطموحاتك بشكل جدي، وبين من يسعى لهدم وتدمير البلد".

وأشار الديهي إلى أن ثورة يناير ساهمت في ضرب السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتحول الإعلام عقب الثورة لمنصة لإنتاج الزعامات في غياب وضياع هيبة الدولة، وغياب الزعامات الحزبية، وكان يتم استضافة قيادات الإخوان ومن قام بحرق المجمع العلمي بالإعلام.

وأردف: "هل هناك فجر وانبطاح إعلامي أكثر من هذا؟ الإعلام كان بعافية، والجميع أخطأ في حق هذا الوطن، وعليهم أن يتطهروا في مسبح الوطن، احنا كنا بنضيع والآن نحن في مرحلة بناء ونريد أن ننطلق".

وشدد على أن الإعلام المصري فشل في توصيل الصورة الحقيقة لما يحدث من إنجازات على الأرض، مناشدًا الإعلاميين بالنزول للشارع والاحتكاك بالمواطنين، ونقل الصورة الحقيقية للمواطنين.

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