افتتاح معرض الأثاث والديكور بالسادس من أكتوبر

افتتح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض الأثاث والديكور "Home in" بمدينة السادس من أكتوبر أمام سنترال الحى الأول، بمشاركة نحو 50 شركة من كبرى الشركات المتخصصة فى الأثاث والديكور.قال صلاح الحسيني، أحد منظمي المعرض: إن Home in يضم أكثر من 1500 موديل من الأثاث المصمم بجودة عاليه، بعروض وتخفيضات تصل إلى 50%، موضّحًا أن المعرض يستمر إلى 26 يناير الجاري من الساعة 12 ظهرًا وحتى 10 مساء.أضاف الحسيني، أن قطع الآثاث التي يوفرها المعرض الآثاث والديكور، تتمثل في: "غرف النوم بما تشمله من "سرير، تسريحة، دولاب، مقاعد للجلوس، وغرف الأطفال بما تحتوي عليه من "سريرين، تسريحة أطفال، دولاب أطفال، مقاعد للجلوس".كما تتوافر قطع أثاث "صالون بما يشمله من مقاعد للجلوس بموديلات مختلفة، منها "مودرن وستيل"، وسفرة بمختلف أشكالها وموديلاتها، وأنتريهات بما تحتوى عليه من مقاعد وترابيزة بموديلات مختلفة "مودرن وستيل"، ومطابخ بمختلف أحجامها وموديلاتها.