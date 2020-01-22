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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

متطوعو الجامعات يساعدون ضيوف معرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:27 م
جريدة الدستور
آلاء حسن - زينب صبحي
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وفرت إحدى شركات السياحة داخل مركز مصر للمعارض الدولية، مجموعة من الشباب المتطوعين، لمساعدة الضيوف من الدول المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، على تسهيل مهمة الوصول للقاعات والأجنحة التي يرغبون الاطلاع عليها.

وتتراوح أعمار الشباب ما بين 18 و20 سنة من عدة جامعات خاصة، حيث يقتصر دورهم على خدمة زوار المعرض لمعرفة أماكن دور النشر وقاعات الندوات وحفلات التوقيع، فضلًا عن مساعدة الضيوف الأجانب في الترجمة.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية»، في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء، تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة، بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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