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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهى: القبض على عناصر «حسم» ضربة مؤلمة للتنظيم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:27 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان وزارة الداخلية الذي تضمن كشف مخطط جماعة الإخوان لزعزعة استقرار الدولة وتفتيت الكتلة الصلبة من الأمل والأمن، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، قائلًا: "وزارة الداخلية مبينموش".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يؤكد أن مصر بخير ومحروسة ومحفوظة، مشددًا على أن ما وصل إليه الوعى العام أننا نسير على الطريق الصحيح، وأننا دولة قوية، ولكن هذا لا ينسينا أن هناك أعداء يحاولوا إيقاف هذه المسيرة.

واعتبر، أن ما قامت به الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية نتيجة تضافر كل الأجهزة وتوافر المعلومات، موضحًا أنه كان هناك رصد لحظة بلحظة للتعليمات الواردة من تركيا لأعضاء حركة حسم، وتم توجيه ضربة مؤلمة للتنظيم في الداخل وقيادته في الخارج بالقبض على عناصر من حركة حسم، وضبط العديد من الأسلحة والذخيرة والأجهزة بحوزتهم.

وشدد، على أن من تم ضبطهم فسقة وفجرة ليس لهم أي علاقة بالدين، معقبًا: "دول كلاب ولاد كلاب، كانوا بيخططوا علشان يقتلوا أولادنا، دول ناس أفكارهم بايظة مشوهة وقتلة وقاتلين".

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