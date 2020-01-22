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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العموم البريطانى» يرفض تعديلات مجلس اللوردات لقانون بريكست

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى أنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 31 يناير، وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.

كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.

ويُعاد مشروع القانون حاليًا لمجلس اللوردات، حيث يمكن أن يحاول الأعضاء تغييره مجددًا في عملية تُعرف باسم كرة الطاولة، يتم خلالها تداول التشريع بين مجلسي البرلمان حتى إقراره.

وتاريخيًا، من غير المتوقع أن يحظر مجلس اللوردات التشريع بشكل دائم إذا كان جزءًا من البرنامج الانتخابي للحكومة، كما ليس متوقعًا أن يؤثر الخلاف على إقرار مشروع القانون الذي يمكن أن يحدث، غدًا الخميس.

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