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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستعد لمعرض التعليم الخليجي بجدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أبوزيد على
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تستعد جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة لفعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي الحادي عشر بالسعودية، تحت شعار الاتجاهات الكبرى في التعليم العالي نحو الاقتصاد الأخضر.

ويعقد المؤتمر يومى 24 و25 فبراير القادم، بجامعة الأعمال والتكنولوجيا فى جدة، وتبدأ فعاليات المعرض من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

يهدف المعرض إلى مواجهة التحديات الحالية والفرص والاحتياجات المستقبلية للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وسيتم فحص قضايا محددة من منظور الدولة وأرباب العمل من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية من خلال العروض العامة ودراسات الحالة ومجموعات النقاش والأفكار.

ويُكرَّس المؤتمر لدعم برامج التعليم العالمية من خلال توفير مساحة للعرض لتوظيف الطلاب ومساحة للاجتماعات لتسهيل الشراكات بين المؤسسات الدولية والأكاديميات والمدارس والجامعات مع وزارات التربية والتعليم من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المعرض حضور أكثر من 200 جامعة من مختلف دول العالم، وحضور أكثر من 20 ألف طالب، إضافة إلى الخبراء والمعلمين.

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