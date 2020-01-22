«وول ستريت» تتعافى من عدوى فيروس الصين

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسط مشاعر اطمئنان في أوساط المستثمرين، بفضل جهود الصين لاحتواء تفشي فيروس غامض وتوقعات قوية من شركة آي.بي.إم.ووفقا لرويترز، سجل المؤشران ستاندرد أند بورز 500، وناسداك المجمع مستويات مرتفعة جديدة عند الفتح.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.59 نقطة بما يعادل 0.23% ليصل إلى 29263.63 نقطة.وزاد ستاندرد أند بورز 9.23 نقطة أو 0.28% مسجلا 3330.02 نقطة، وتقدم ناسداك 42.81 نقطة أو 0.46% إلى 9413.61 نقطة.وأعلنت الصين، الإثنين، وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ في الظهور الشهر الماضي.ووصل المرض الذي ظهر في ديسمبر في سوق في ووهان (وسط الصين)، إلى 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، وبلغ عدد الإصابات به التي تم التأكّد منها 221 حالة، بينها 218 في الصين.