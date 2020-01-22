نشرة الطقس لزوار معرض الكتاب: «عليكم بالملابس الثقيلة»

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور بمركز المؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، في العاشرة من صباح غدٍ الخميس حتى الثامنة مساءً يوميا حتى 4 فبراير المقبل.وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في الثلاثة أيام المقبلة سيكون باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة في الليل، كما ستسود سماء مصر شبورة مائية في الصباح الباكر.ونصح شاهين المواطنين؛ ومنهم زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب الذاهبين إلي المعرض بالتجمع الخامس بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.