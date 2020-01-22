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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نشرة الطقس لزوار معرض الكتاب: «عليكم بالملابس الثقيلة»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:13 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
حسام الضمراني
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يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور بمركز المؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، في العاشرة من صباح غدٍ الخميس حتى الثامنة مساءً يوميا حتى 4 فبراير المقبل.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في الثلاثة أيام المقبلة سيكون باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة في الليل، كما ستسود سماء مصر شبورة مائية في الصباح الباكر.

ونصح شاهين المواطنين؛ ومنهم زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب الذاهبين إلي المعرض بالتجمع الخامس بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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