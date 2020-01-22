إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت

قال مراسل روسيا اليوم، إن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت، مساء اليوم الأربعاء، بعد اتساع دائرة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى منطقة أسواق بيروت التجارية.واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية عند مدخل ساحة النجمة، وسط إصرار المحتجين على الدخول إلى مجلس النواب.وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط البرلمان، فيما ردت العناصر الأمنية بقنابل الغاز المسيلة للدموع ورشهم بالمياه لتفريقهم.وما إن أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب عن تشكيل حكومته، مساء الثلاثاء، حتى اندلعت عاصفة احتجاجات بمختلف مدن البلاد، اعتراضا عليها.وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، قد أعلن رسميا تشكيل حكومته الجديدة، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.ومع توجه دياب للقصر الرئاسي لمقابلة الرئيس ميشال عون، لعرض الحكومة وظهرت التسريبات عن تشكيلها، خرج المئات من المتظاهرين اللبنانيين رافضين لهذه الحكومة.ورفع المحتجون شعارات رافضة لمبدأ تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة، مؤكدين أن لبنان خرج من تحت هذا السقف ويجب على حكومته أن تكون كذلك.وتجمع المتظاهرون أيضا في ساحات وميادين لبنانية ومنها ساحة طرابلس والبقاع في انتظار لحظة الإعلان عن الحكومة الجديدة للتنديد بها ورفضها.