«البحث عن رفاعة» بنادي سينما أوبرا الإسكندرية.. الجمعة

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، فيلم "البحث عن رفاعة" للمخرج صلاح هاشم بعد غد الجمعة بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش في تمام السابعة مساء.وتدور أحداث الفيلم حول رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة الطهطاوى ورحلته من مصر إلى فرنسا ويلخص مشواره الثقافى والعلمى ويناقش ما تبقى من تعاليمه وأفكاره التي جلبها خلال رحلته إلى باريس حينما سافر في أول بعثة تعليمية أرسلها محمد على باشا إلى فرنسا لدراسة مصر الحديثة، وكيف استفادت مصر من تجربة الطهطاوى التي كانت بمثابة ثورة فكرية وتنويرية للعالم العربى أجمع.وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر، ويستضيف خلالها مخرج الفيلم صلاح هاشم للحديث حول الفيلم مع الجمهور.ويشارك بالفعالية الفنان محمد حسنى بتقديم مجموعة من الموشحات وأغان من زمن الفن الجميل.يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية شهريًا تحت إدارة الناقد السينمائى أحمد عسر.