ترامب يتفق مع رئيس العراق على استمرار القوات الأمريكية

صرح البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح اتفقا على الحفاظ على التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة.واتفق ترامب ونظيره العراقي اتفقا في اجتماع عُقد اليوم على هامش اجتماع دافوس، على ضرورة استمرار دور الجيش الأمريكي في البلاد.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي بأن الجانبين أجريا محادثات معمقة تناولت ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.ونقل البيان عن الرئيس العراقي تأكيده حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء بما يعزز سيادته واحترام قرارها المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشددًا على عدم السماح بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.ويعد الاجتماع الذي عُقد في دافوس بسويسرا الأول منذ اندلاع التوترات حول قتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز في بغداد قاسم سليماني، ما أثار دعوة البرلمان العراقي لطرد القوات الأمريكية.