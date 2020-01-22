هبوط أسعار النفط ومخاوف من تعطيلات إنتاج الخام فى ليبيا

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الأربعاء، حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب بظلالها على القلق حيال تعطيلات إنتاج الخام في ليبيا.وكان خام برنت منخفضا 1.39 دولار بما يعادل 2.2% إلى 63.20 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 2.5 % مسجلا 56.92 دولار.وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض، وبعد أن أحجم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز، عن تقديم أي بوادر تفاؤل على أن تخفيضات إنتاج أوبك، سيجري تمديدها لما بعد مارس، الفيروس التاجي في الصين من المرجح أن يفضي إلى قيود على السفر قد تضر في نهاية الأمر بالطلب على الخام خلال ذروة موسم الرحلات في الصين.