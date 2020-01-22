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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط ومخاوف من تعطيلات إنتاج الخام فى ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:01 م
النفط
النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الأربعاء، حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب بظلالها على القلق حيال تعطيلات إنتاج الخام في ليبيا.

وكان خام برنت منخفضا 1.39 دولار بما يعادل 2.2% إلى 63.20 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 2.5 % مسجلا 56.92 دولار.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض، وبعد أن أحجم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز، عن تقديم أي بوادر تفاؤل على أن تخفيضات إنتاج أوبك، سيجري تمديدها لما بعد مارس، الفيروس التاجي في الصين من المرجح أن يفضي إلى قيود على السفر قد تضر في نهاية الأمر بالطلب على الخام خلال ذروة موسم الرحلات في الصين.

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