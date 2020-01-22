إصابة العشرات بحالات اختناق فى البصرة بالعراق

أفادت سكاي نيوز العربية منذ قليل، بإصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في شارع الأندلس، وسط محافظة البصرة، جنوب العراق.فيما احتدت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع فلسطين وسط بغداد وإطلاق نار كثيف باتجاه منطقة وجود المتظاهرين.وكان مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، قد ذكر أن هناك محتجين يحاولون حرق مقر منظمة بدر في محافظة البصرة بجنوب العراق، وقوات الأمن تتصدى لهم وتحاول منعهم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.