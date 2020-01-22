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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

السيسي والسادات والشعراوي في ركن الإبداع بمعرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:54 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
نعمات مدحت
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ضمّ ركن إبداع التابع لقطاع المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر، العديد من الصور الفوتوغرافية والمرسومة والأعمال المنحوتة والمرسومة على الخشب أبرزها صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أحمد زويل، والشيخ محمد الشعراوي.

كما ضم الركن عدة ماكيتات لمسجد وكنيسة، ومعهد أزهري، إضافة إلى مجموعة من الأعمال المرسومة على القماش والزجاج والفخار، وتعبر لوحات الفن التشكيلي عن مواقف وعادات تاريخية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوصى بتبنى الموهوبين والمبتكرين بالأزهر، خلال زيارته جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019 وعقب الزيارة أمر الإمام الأكبر بإنشاء مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

يشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، بمجموعة من الإصدارات والمطبوعات التي تمثلت في المخطوطات والوثائق التاريخية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 850 عامًا، تقترب من نحو 311 عنوانًا، وينظم العديد من الندوات التثقيفية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، وورش العمل.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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