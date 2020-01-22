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تكريم أحلام في ختام موسم الرياض

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:53 م
أحلام
أحلام
سناء إسماعيل
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تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض، يوم الجمعة وسيتم فيها تكريمها.

ونشرت أحلام، الإعلان الدعائي للحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر» وعلقت عليه: «في ختام موسم الرياض مباشرة mbc شاشة كل العرب.. شكرًا هيئة الترفيه على هذا التكريم والتشريف والتكليف شكرًا معالي تركي آل الشيخ، شكرًا نائب رئيس هيئة الترفيه الأستاذ سالم الهندي.. شكرا الشركة الرائعة بنش مارك ع التنظيم الكبير».

يذكر أن موسم الرياض بدأت فعالياته يوم 11 أكتوبر في العاصمة الرياض 70 يوما، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، حيث مُدّدَ في مناطق «ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض» إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020، ووصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع، وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.

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