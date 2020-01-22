القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض للكتاب

تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوى للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 الذى يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل، وذلك فى إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى العريق.ويتكون جناح وزارة الدفاع من عدة مكتبات للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والآداب والفنون واللغات، فضلًا عن الاشتراك بالمخطوطات النادرة، والتى تم تسجيلها على أسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكرى للجيش المصرى، كما تقدم هيئة البحوث العسكرية عدد من المجلدات تضم معارك الجيش المصرى فى العصر القديم وعقب الفتح الإسلامى وفى العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية وأسلوب إسقاط الدول.ويبرز الجناح الإصدارات الخاصة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة من مجلة الأسطول ومجلة القوات الجوية ومجلة قوات الدفاع الجوى وإصدارات هيئة تنظيم وإدارة القوات المسلحة من دليل التجنيد للشباب توزع على الجمهور، والإصدارات الخاصة بمعدات إدارة الموسيقات العسكرية التى تعرض بمكتبة الفنون بجناح وزارة الدفاع، فضلًا عن إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة للعرض والتوزيع على الجمهور، وإصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التى يصدرها المركز فى مختلف المجالات النفسية، والتى تخدم القطاع المدنى، وإصدارات هيئة المساحة العسكرية التى تخدم القطاع المدنى بمختلف أشكالها، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التى تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.وتتميز إصدارات ومطبوعات القوات المسلحة بالجودة العالية التى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون، وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات، كما يتميز جناح وزارة الدفاع بالمعرض بتصميم فنى متحضر، بالإضافة إلى العديد من التماثيل واللوحات الجدارية والفنية، لجذب زوار المعرض حيث يفتح الجناح أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض.وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة والدورية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لتقديم البطولات والتضحيات وأعمال الشخصيات العسكرية، التى أثرت فى الحياة المصرية وتنمية روح الولاء والانتماء للقوات المسلحة.