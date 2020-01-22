لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

وقعت مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لكنيسة "القديسة حنا" فى مدينة القدس المحتلة.وقال ماكرون، وهو يصرخ في وجه الضابط الإسرائيلي، الذين حاولوا دخول الكنيسة معه: "للكنيسة قوانين يتم تطبيقها منذ قرون، ولن تغيرها أنت، لا يعجبنى ما تقوم به أمامي، اخرج الآن من الكنيسة"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ورفض ماكرون دخول عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلى إلى داخل الكنيسة.وشارك ماكرون، اليوم، في إحياء الاحتلال ذكرى تحرير معسكر «أوشفيتز» خلال المحرقة النازية لليهود «الهولوكوست»، والتي تنظمها تل أبيب، لمدة يومين، داخل مدينة «القدس» المحتلة.