أمين «التيار الديمقراطى» بتونس: حل مجلس النواب إذا فشل «الفخفاخ» فى أخذ الثقة

- في البداية ما رأيك في تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة؟

- هل تتوقع أن حكومة إلياس الفخفاخ ستأخذ ثقة البرلمان؟

- كم تتوقع سيحصل كل حزب على عدد الحقائب الوزارية المكلفة؟

- ماذا لو فشل إلياس الفخفاخ في أخذ ثقة البرلمان ؟

تأخير تشكيل الحكومة يؤثر سالبًا على الوضع الاقتصادي في البلاديجب كتابة برنامج الحكومة قبل تشكيلها حتى تكون ملزمة بتنفيذهأكد النائب في البرلمان التونسي غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن إلياس الفخفاخ من الأسماء التي قدمها التيار الديمقراطي إلى الرئيس قيس سعيد.وأشار «الشواشي»، إلى أن تونس لديها تحديات اجتماعية واقتصادية، وأي تأخير في تشكيل الحكومة سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، مؤكدًا أنه سيتم حل مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.. وإلى نص الحوار:نحن في التيار الديمقراطي تقبلنا بكل ارتاح اختيار رئيس الدولة لإلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، باعتبار الفخفاخ من الشخصيات التي رشحها التيار الديمقراطي لتولي المهمة في الدولة، وبالتالي نحن سعداء لهذا الترشيح، ونتمنى له التوفيق والنجاح، وحكومته مرهونة بتحقيق حزام سياسي كبير قادر أن يكون أغلبية مريحة داخل مجلس الشعب.حكومة الفخفاخ أمامها تحديات كبيرة في البلاد، ولابد أن تكون حاملة لمشروع قادر على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نحن سندخل مفاوضات الحكومة بكل إيجابية ونسعى إلى إنجاحها.نتمنى أن تحظى حكومة الفخفاخ بثقة مجلس نواب الشعب، ونحب أن تتصدر هذه الثقة من أغلبية مريحة، ونحن نمنحها الثقة إن كان لها مشروع وبرنامج واقعي وطموح يلبي انتظارات التونسيين، ولابد أن تشكيل حكومة الفخفاخ يكون من قيادات الأحزاب،بحيث تكون حكومة سياسية بامتياز، حكومة متماسكة ومنسجمة، بها حد أدنى من التجانس حتى تستطيع أن تفرض خياراتها، وتقوم بالإصلاحات المطلوبة في المرحلة الراهنة.الحقائب الوزارية ستوزع على أغلب الأحزاب المشاركة في الحكومة، والأكيد أن كل حزب يحرز الحقائب المعادلة لحجمه الانتخابي، ولابد أن يكون هناك انسجام داخل الحكومة حتى تستطيع أن تعمل كراجل واحد، وتسعى إلى تحقيق برنامجها، ولا بدا أن يكون البرنامج مكتوب قبل تشكيل الحكومة حتى تكون ملزمة بتحقيقه.لو فشل في تشكيل حكومة تحظى بالثقة من قبل مجلس نواب الشعب، فإن هناك احتمال حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا معناه قرار ثقيل جدًا، تونس الآن غير قادرة على تنظيم انتخابات مبكرة؛ بسبب الأوضاع الأمنية في حدودنا مع ليبيا، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير ملائمة لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية، وبالتالي نعتبر تشكيل هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة اليوم، علينا تشكيل حكومة قوية متماسكة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ليس لنا خيار إلا النجاح في تشكيل الحكومة.