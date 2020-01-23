رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين «التيار الديمقراطى» بتونس: حل مجلس النواب إذا فشل «الفخفاخ» فى أخذ الثقة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:37 ص
غازي الشواشي
غازي الشواشي
سميرة ابراهيم
طباعة
تأخير تشكيل الحكومة يؤثر سالبًا على الوضع الاقتصادي في البلاد
يجب كتابة برنامج الحكومة قبل تشكيلها حتى تكون ملزمة بتنفيذه

أكد النائب في البرلمان التونسي غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن إلياس الفخفاخ من الأسماء التي قدمها التيار الديمقراطي إلى الرئيس قيس سعيد.

وأشار «الشواشي»، إلى أن تونس لديها تحديات اجتماعية واقتصادية، وأي تأخير في تشكيل الحكومة سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، مؤكدًا أنه سيتم حل مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.. وإلى نص الحوار:


- في البداية ما رأيك في تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة؟

نحن في التيار الديمقراطي تقبلنا بكل ارتاح اختيار رئيس الدولة لإلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، باعتبار الفخفاخ من الشخصيات التي رشحها التيار الديمقراطي لتولي المهمة في الدولة، وبالتالي نحن سعداء لهذا الترشيح، ونتمنى له التوفيق والنجاح، وحكومته مرهونة بتحقيق حزام سياسي كبير قادر أن يكون أغلبية مريحة داخل مجلس الشعب.

حكومة الفخفاخ أمامها تحديات كبيرة في البلاد، ولابد أن تكون حاملة لمشروع قادر على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نحن سندخل مفاوضات الحكومة بكل إيجابية ونسعى إلى إنجاحها.

- هل تتوقع أن حكومة إلياس الفخفاخ ستأخذ ثقة البرلمان؟
نتمنى أن تحظى حكومة الفخفاخ بثقة مجلس نواب الشعب، ونحب أن تتصدر هذه الثقة من أغلبية مريحة، ونحن نمنحها الثقة إن كان لها مشروع وبرنامج واقعي وطموح يلبي انتظارات التونسيين، ولابد أن تشكيل حكومة الفخفاخ يكون من قيادات الأحزاب،بحيث تكون حكومة سياسية بامتياز، حكومة متماسكة ومنسجمة، بها حد أدنى من التجانس حتى تستطيع أن تفرض خياراتها، وتقوم بالإصلاحات المطلوبة في المرحلة الراهنة.

- كم تتوقع سيحصل كل حزب على عدد الحقائب الوزارية المكلفة؟
الحقائب الوزارية ستوزع على أغلب الأحزاب المشاركة في الحكومة، والأكيد أن كل حزب يحرز الحقائب المعادلة لحجمه الانتخابي، ولابد أن يكون هناك انسجام داخل الحكومة حتى تستطيع أن تعمل كراجل واحد، وتسعى إلى تحقيق برنامجها، ولا بدا أن يكون البرنامج مكتوب قبل تشكيل الحكومة حتى تكون ملزمة بتحقيقه.

- ماذا لو فشل إلياس الفخفاخ في أخذ ثقة البرلمان ؟
لو فشل في تشكيل حكومة تحظى بالثقة من قبل مجلس نواب الشعب، فإن هناك احتمال حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا معناه قرار ثقيل جدًا، تونس الآن غير قادرة على تنظيم انتخابات مبكرة؛ بسبب الأوضاع الأمنية في حدودنا مع ليبيا، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير ملائمة لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية، وبالتالي نعتبر تشكيل هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة اليوم، علينا تشكيل حكومة قوية متماسكة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ليس لنا خيار إلا النجاح في تشكيل الحكومة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 11 ساعة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

منذ يوم

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ يوم

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

طبيب ألمانى: تقصف الأظافر ينذر بمشاكل صحية

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

منوعات

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم