«شعرية فورية» تنهى حياة طفل فى المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الأربعاء، واقعة مصرع طفل في العقد الأول من عمره إثر تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وضعف عضلة القلب بعد تناوله شعرية سريعة التحضير، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الطفل "أحمد.ع.ف"، 9 سنوات، مصاب بوعكة صحية وضيق في التنفس.وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وبسماع أقوال أسرة الطفل التي أكدت أن ابنهم تعرض لوعكة صحية عقب تناوله وجبة "شعرية سريعة التحضير"، فيما أفاد مصدر صحي بأن الوفاة جاءت بسبب ارتفاع ضغط الدم وأزمة قلبية مفاجئة فارق بعدها الحياة.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرّي عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.