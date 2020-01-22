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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سو-34» المطورة تتعرف على الطائرات الشبحية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:02 م
سو-34
سو-34
وكالات
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يبدأ في العام الجاري الإنتاج المتسلسل لمقاتلة "سو-34" الروسية المطورة (Fullback حسب تصنيف حلف الناتو).

وتختلف المقاتلة عن سابقتها بمواصفات مطورة وبالدرجة الأولى وسائل الحرب الإلكترونية الحديثة وأجهزة الاستطلاع الفريدة من نوعها.

وتسمح تلك الأجهزة بزيادة قدرة المقاتلة على اكتشاف الأهداف البرية والجوية، بما في ذلك الطائرات الشبحية.

وتنقسم أجهزة الاستطلاع إلى 3 مجموعات، وتخصص أولها "أو كا إر – إر تي" للاستطلاع اللاسلكي التقني، أما ثانيها "أو كا إر –أو إي" فهي للاستطلاع البصري الإلكتروني. وفيما يتعلق بمجموعة "أو كا إر – إر إل" لأجهزة الاستطلاع فإنها خاصة بالاستطلاع الراداري.

وقال المحلل العسكري دميتري بولتينكوف إن قرارا بإدخال تعديلات في تصميم مقاتلة "سو -34" اتخذ بعد استخدام الطائرة في المعارك ضد الإرهابيين في سوريا.

وأضاف، أن منظومات الاستطلاع الحديثة المتوفرة في المقاتلة تسمح بكشف أشعة الرادارات والاتصالات اللاسلكية وحتى عمل الهواتف الخلوية على مسافة مئات الكيلومترات.

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