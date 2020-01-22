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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بإطلاق نار على مواطن بالإسماعيلية 15 يومًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى دياب
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قرر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس 5 متهمين في إصابة مواطن بطلق خرطوش بالإسماعيلية؛ بسبب خلاف بينه وبين مالك عقار 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بوصول شخص يدعى "تامر. م. م" 40 سنة، مصابا بطلق خرطوش في الرأس والوجه.

على الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث للمستشفى، وشكلت فريقًا لإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أثبتت أن مشاجرة نشبت بين المصاب ووالده من جهة و4 عمال من جهة أخرى، بشارع السلطان حسين، أحد أشهر شوارع الإسماعيلية- أطلق فيها على الشاب طلق خرطوش وفروا هاربين.

وقالت التحريات الأوّلية للمباحث الجنائية إن خلافا قديما بين مالك العقار وإحدى الأسر الموجودة به هو سبب المشاجرة لمحاولة مالك العقار تنفيذ حكم محكمة بإخلاء المبني من السكان، مشيرة إلى أن المحامي المُوكل من مالك العقار اصطحب 4 أشخاص بغرض البلطجة والدخول إلي المسكن بقصد ارتكاب جريمة.

وبحسب التحقيقات أقرّ الشهود بوجود محامي مالك العقار في مكان الواقعة بشارع السلطان حسين، خلال نشوب المشاجرة بين الطرفين، وأقروا بأن المحامي حاول منع بعضهم من التدخل خلال بدء المشاجرة، وأشارت التحقيقات إلا أن المقيمين في العقار اتهموا "المحامي" قبل عدة أشهر باصطحابه مجموعة من الأشخاص اعتدوا فيها عليهم بهدف إخلاء المبني وحرروا محضرًا في قسم أول حينها بالواقعة.

وتحفّظت النيابة العامة على مقص حديدي، تم استخدامه لدخول المبني و"شومة" تم استخدامها خلال المشاجرة وسلاح ناري "فرد خرطوش وطلقة وفارغ" استخدمه الشاب المقيم في البناية السكنية، وأمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس الشاب المقيم في العقار 15 يوما لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإصابة شخص بطلقة خرطوش وإخلاء سبيل والده من سرايا النيابة.

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