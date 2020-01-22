رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«اتصالات البرلمان» تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتحول لـ«مصر الرقمية»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:53 م
النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
إسلام نصير
طباعة
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، اهتمام القيادة السياسية بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، وإرساء دعائم التحول إلى "مصر الرقمية"، من خلال عدة استراتيجيات ومشروعات بين الوزارات وبعضها البعض، لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها بناء ملف الاستحقاق للمواطنين وتقديم خدمات مميزة من خلال قنوات فاعلة، ومتابعة الاقتصاد الموازى ودمجه في نظيره الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكية، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ومنها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيًا خلال الأيام المٌقبلة.

وضم الوفد الأمريكي كل من جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، ونسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرار، المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.

وقال بدوي إن الدولة المصرية طبقت مشروع التحول الرقمي كمرحلة أولي بمحافظة بورسعيد، وكانت له آثاره الإيجابية، ومن المزمع تعميمه علي باقي محافظات الدولة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي التشريعات التي أصدرتها اللجنة، وتوفر المناخ لسرعة تنفيذ التحول الرقمي في مصر وجذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا أيضا إلي القوانين التي خرجت من لجنة الاتصالات، وفي مقدمتها "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية"، وأنها بصدد مناقشة قانون "تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وهي أطراف حزمة من التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين وتعمل علي جذب الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ علي الأمن القومي.

وأوضح بدوي، أنه في ظل التطور المذهل الذي يتم في الأجهزة والآلات الذكية الذي يؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، فإن هذه المستجدات تعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي، لافتًا إلي أن التحول الرقمي واحد من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية، ما يفرض على الشركات السابقة تطوير حلول مبتكرة، تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة، من خلال حوكمة جيدة ومسئولة بغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

منذ يوم

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ حوالي 12 ساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» كتاب جديد لإيناس مرشد

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

نهضة مصر تطرح أول نسخة عربية لرواية «أبناء الدم والعظم»

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)