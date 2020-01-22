رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:48 م
بروتوكولا للمساهمة
بروتوكولا للمساهمة في محو الآمية
إسلام نصير
طباعة
وقع المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار "محو الأمية "، برئاسة الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة، وبحضور نائبي رئيس الحزب الدكتور لواء عادل الشريف، والدكتورة مني أبوهشيمة، ومديرة البروتوكولات بالهيئة الدكتورة ماجدة خليل.

وقال المستشار أحمد حسين البراوي، إن صوت الشعب يهدف من البروتوكول إلى المساهمة مع الدولة المصرية في محو أمية الشعب المصري، مضيفًا أنه من المقرر البدء في تفعيل التعاون مع الهيئة من اليوم، وعلى مستوي محافظات مصر من خلال مرحلة أولي تضم 15 محافظة خلال 3 أشهر، وتعمم باقي المحافظات خلال الثلاثة أشهر التالية في خطة مرحلية طموحة تعقد في القرى والمراكز والمحافظات.

وأضاف رئيس صوت الشعب عقب التوقيع: أن رفع الثقافة والوعي ومحو الأمية من أهم أهداف الحزب في المرحلة الحالية حتى نسهم بشكل مباشر في مصر الجديدة من دون أمية أو جهل.
«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية
«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية
«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية
«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«البترول» تكشف تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية

منذ يوم

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

منذ 33 دقيقة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» كتاب جديد لإيناس مرشد

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

نهضة مصر تطرح أول نسخة عربية لرواية «أبناء الدم والعظم»

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)