«صوت الشعب» يوقع بروتوكولًا للمساهمة فى محو الأمية

وقع المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار "محو الأمية "، برئاسة الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة، وبحضور نائبي رئيس الحزب الدكتور لواء عادل الشريف، والدكتورة مني أبوهشيمة، ومديرة البروتوكولات بالهيئة الدكتورة ماجدة خليل.وقال المستشار أحمد حسين البراوي، إن صوت الشعب يهدف من البروتوكول إلى المساهمة مع الدولة المصرية في محو أمية الشعب المصري، مضيفًا أنه من المقرر البدء في تفعيل التعاون مع الهيئة من اليوم، وعلى مستوي محافظات مصر من خلال مرحلة أولي تضم 15 محافظة خلال 3 أشهر، وتعمم باقي المحافظات خلال الثلاثة أشهر التالية في خطة مرحلية طموحة تعقد في القرى والمراكز والمحافظات.وأضاف رئيس صوت الشعب عقب التوقيع: أن رفع الثقافة والوعي ومحو الأمية من أهم أهداف الحزب في المرحلة الحالية حتى نسهم بشكل مباشر في مصر الجديدة من دون أمية أو جهل.