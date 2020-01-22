ظهور سيارة النادي الأهلي في شوارع الأقصر (صور)

تزينت محافظة الأقصر، بظهور سيارة النادي الأهلي في شوارعها، وذلك تمهيدًا لافتتاح فرع النادي بمدينة طيبة شمال الأقصر، ليكون أول فرع للنادي في صعيد مصر.وتترقب المحافظة، وصول لجنة من النادي الأهلي، تضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق والاستثمار، وعددا من رموز النادي ومسئوليه منهم المهندس عدلي القيعي وخالد بيبو عضوا لجنة التخطيط بالنادي، والإعلامي إبراهيم المنيسي، للاطمئنان على آخر التطورات في الفرع الجديد، المزمع افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.وتتواجد لجنة رفيعة المستوى من مسئولي شركة استادات القابضة، المنفذة للمشروع، يترأسها محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لمصاحبة مسئولي الأهلي خلال الجولة التفقدية، والاطمئنان على سير الأعمال كما خطط لها من قبل.وتستمر الجولات التفقدية لفرع النادي الأهلي بالأقصر ثلاثة أيام، يتم بعدها رفع تقرير بمعرفة لجنة النادي إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لاتخاذ ما يراه مناسبا في تحديد موعد افتتاح الفرع، بعد الاتفاق على فتح باب العضويات للمرحلة الأولى، لراغبي الانضمام إليه.يبدأ فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، الجمعة المقبلة، تلقي طلبات المواطنين لعضوية النادي، من محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة لها، وفقا لخطة النادي الأهلي بالتواجد بقوة في أول فروعه خارج القاهرة، وذلك من خلال مكتب تلقي العضويات المؤقت بمكتبة مصر العامة.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن عضويات فرع الأهلي في الأقصر مقسمة على ثلاث فئات، الأول منها مخصص للحاصلين على مؤهلات عليا وتبلغ قيمة الاشتراك 45 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فهي لأصحاب المؤهلات الدراسية المتوسطة وتبلغ قيمة الاشتراك بها 55 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة والأخيرة فقيمة الاشتراك تبلغ 65 ألف جنيه وتقتصر على الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط.وأضاف أنه من المقرر أن يستقبل فرع الأهلي، وفدًا من قيادات النادي الأهلي، يضم كلًا من عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي، وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي.ولفت إلى أن أكاديمية النادي الأهلي ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى اكتشاف المواهب الرياضية من أبناء جنوب الصعيد، وأن الأمر لن يقتصر على محافظة الأقصر فقط، بل إن الأكاديمية ستدعم جميع المواهب في جنوب مصر لتخريج ناشئين إلى فرق النادي بالقاهرة والاستثمار عن طريق إعدادهم وبيعهم للأندية الأخرى أيضًا.وفي هذا الصدد، ذكر المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة في الأقصر، أن نادي طيبة الاجتماعي تم تصميمه وفقًا للمعايير العالمية المستخدمة في إنشاء الأندية الرياضية، وبدأت عملية إنشاء النادي بإشراف من الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط في 22 مايو عام 2015، على مساحة 13 فدانًا، بتكلفة حوالي 46.5 مليون ومكون من 3 طوابق.ويضم نادي طيبة، بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية، وصالة ألعاب ومبنى النادي الاجتماعي ويشمل قاعات أفراح وصالونات وملعب كرة قدم قانونيا ومدرجات تسع لـ5 الآف متفرج، وملعبا خماسيا وحمام سباحة بمقاييس أوليمبية، وحمام سباحة آخر مخصصا للأطفال، ومسجد يسع 150 مصليًا و2 ملعب تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.