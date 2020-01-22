مشادة بين ماكرون وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" منذ قليل، عن وقوع مشادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في مدينة القدس.ونتجت المشادة بعد أن طلب ماكرون بإصرار من عناصر شرطة إسرائيليين أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة القديسة آن في القدس، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات حيث صعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنجليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي"، طالبًا منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.وحضر ماكرون، صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، حيث شارك في إحياء ذكرى معسكر «أوشفتيز» والمحرقة النازية ضد اليهود «الهولوكوست»، والتي تنظمها تل أبيب، وتستمر لمدة يومين، داخل مدينة القدس المحتلة.