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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:28 م
المخدرات
المخدرات
محمود عبد العال - مصطفي علم الدين
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، عاطل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة مركز جرجا بعد محاولة تهريبها من مطار سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمي.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016، عندما وردت معلومات لضباط مباحث جرجا عن قيام المتهم بمحاولة تهريب الأقراص المخدرة من مطار سوهاج فى إحدى الحقائب، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وضبط بحوزته 900 قرص من مخدر التامول.

بمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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