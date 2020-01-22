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مصر

وزيرة التخطيط تستعرض ضوابط الخطة الاستثمارية لـ2020-2021

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:26 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاسًا ملموسًا لها، حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.

وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة، تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وقالت الوزيرة: نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أى استثمارات غير موزعة، لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات.

ونوّهت بأنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية، مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت فيه خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر فقرًا، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019-2020.

كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات، التى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص في المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر في المرحلة الثانوية.

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