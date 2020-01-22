محافظ قنا يكرم السيدة صباح «العتالة»

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه السيدة صباح أحمد علي إبراهيم البالغة من العمر 53 عاما، والتي تقيم بمركز الوقف ولديها 3 أبناء تقوم على رعايتهم منذ أن تركها زوجها دون عائل، مما اضطرها إلى تحمل مشقة العمل حيث تعمل عتالة لتحمل الأسمنت والحديد، في مجال أعمال البناء والمعمار لتوفير مصدر رزق لها ولأبنائها.وكرم المحافظ، السيدة ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا لجهودها في تربية أبنائها منذ الطفولة وحتى انتهائهم من دراستهم بالمراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل الإجراءات القانونية لتمكين السيدة من صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدتها على متطلبات الحياة.جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية.