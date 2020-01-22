رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يكرم السيدة صباح «العتالة»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:23 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
قنا: إسلام البكري
طباعة
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه السيدة صباح أحمد علي إبراهيم البالغة من العمر 53 عاما، والتي تقيم بمركز الوقف ولديها 3 أبناء تقوم على رعايتهم منذ أن تركها زوجها دون عائل، مما اضطرها إلى تحمل مشقة العمل حيث تعمل عتالة لتحمل الأسمنت والحديد، في مجال أعمال البناء والمعمار لتوفير مصدر رزق لها ولأبنائها.

وكرم المحافظ، السيدة ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا لجهودها في تربية أبنائها منذ الطفولة وحتى انتهائهم من دراستهم بالمراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل الإجراءات القانونية لتمكين السيدة من صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدتها على متطلبات الحياة.

جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: الشاب صاحب الـ18 عامًا لا يستحق معاش تكافل وكرامة

مواطن يناشد وزيرة التضامن: معاش زوجتي انقطع رغم إصابتي

باسم: ظروفى صعبة وأحتاج معاش تكافل وكرامة

تضامن كفر الشيخ: "تكافل وكرامة" يخدم 75 ألف حالة بالمحافظة

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس حكومة أردوغان الأسبق: مصر مفتاح الحل فى أزمتى ليبيا والمتوسط

منذ حوالي 21 ساعة

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» كتاب جديد لإيناس مرشد

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

نهضة مصر تطرح أول نسخة عربية لرواية «أبناء الدم والعظم»

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)