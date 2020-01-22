بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة

اختتمت فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، فى إطار مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.واستهدفت الحملة اليوم، 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة، بواقع 20800 زيارة، وقامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.