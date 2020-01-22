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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:23 م
طرق الأبواب
طرق الأبواب
محمد الشريف
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اختتمت فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، فى إطار مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

واستهدفت الحملة اليوم، 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة، بواقع 20800 زيارة، وقامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة
بالصور.. ختام حملة طرق الأبواب في البحيرة

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