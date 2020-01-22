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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة في الإسماعيلية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:20 م
تسمم
تسمم
مصطفى دياب
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أصيب 4 أشخاص، الأربعاء، بمنطقة الشيخ زايد دائرة ثالث الإسماعيلية، بحالة تسمم إثر تناولهم طعامًا فاسدًا.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إخطار من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول 4 أشقاء هم "إبراهيم هشام إبراهيم، 19 عامًا، وشقيقه محمد، 17 عامًا، وشقيقته 21 عامًا، وشقيقتها هنا 14 عامًا، يعانون من قيء وإسهال وارتفاع في درجة حرارة، وعقب إجراء الكشف تبين تسممهم إثر تناولهم طعام فاسد.

على الفور شكلت المديرية فريق للبحث لمعرفة السبب في حالة السبب في حالة التسمم، وكشفت التحريات أن جميع الأشقاء تسمموا نتيجة تناول طعام منزلي فاسد.

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