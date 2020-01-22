رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يشيد بافتتاح قاعدة «برنيس»: أعطت رسالة بالقدرة الفائقة للجيش

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:17 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإعراب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، مؤكدًا أنه يتقاسم هذا الشعور مع كل المصريين الذين أشادوا بذلك العمل العظيم، متوجها في هذا الصدد بالشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكل رجال القوات المسلحة، ومؤكدًا أن افتتاح هذه القاعدة التي تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في المنطقة أعطى رسالة للخارج والداخل بالقدرة الفائقة لقواتنا المسلحة على صون البلاد وتأمين مقدرات الوطن ورعاية مصالحه.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الافتتاح جاء يُجدد الثقة والطمأنينة القائمة في نفوس المصريين، بأن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد التام دومًا لتأمين البلاد وحمايتها بطولها وعرضها، من خلال كفاءة قتالية واضحة للعيان، ولا سيما أن إنشاء القاعدة لم يستغرق سوى عامين ونصف العام.

وفي ذات الوقت، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة لوزير الداخلية ولكل رجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة حلول عيد الشرطة، تلك المناسبة التي تأتي كل عام لتعيد التأكيد على التضحيات الغالية التي يقدمها رجال الشرطة فداء للوطن، وجهودهم المتواصلة من أجل حماية أمن مصر الداخلي، كما وجه رئيس الوزراء التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى التي أقيمت في مدينة أسوان والتي جاءت تحت عنوان (يوم الوفاء بالوعد)، لتسليم التعويضات لأهالي النوبة وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه التعويضات سيقوم وزير شئون المجالس النيابية باستكمال أعمالها، وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان والجهات المعنية، موجها الشكر لكل من عمل بشكل دؤوب لوصول التعويضات لمستحقيها، سواء وزير العدل، أو وزير المالية الذي قام بتوفير التمويل الخاص بالتعويضات، وكذا الوزراء المعنيين، ومحافظ أسوان ومسئولي المحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري عرضًا عن المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتي تُستكمل جولاتها نهاية الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استعراضًا عن موقف تنفيذ المبادرة التي كلف بها رئيس الجمهورية "مراكب النجاة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

أسوان تُعلق أسماء مستحقي تعويضات النوبة بلجان تقديم الرغبات

"برلماني" يشيد بدور الحكومة في ملف تعويضات متضرري النوبة

عمر مروان: الانتهاء من إجراءات تحديد تعويضات أهالي النوبة

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ يوم

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» كتاب جديد لإيناس مرشد

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

نهضة مصر تطرح أول نسخة عربية لرواية «أبناء الدم والعظم»

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)