مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء الحفر بالدقهلية

لقي عامل مصرعه، صعقًا بالكهرباء في الدقهلية الأربعاء، أثناء عمله في الحفر لإنشاء خط صرف صحي في قرية "كفر المندرة"، التابعة لمركز أجا.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، باستقبال مستشفى أجا المركزي، جثة شخص يدعى أحمد محمد النجار، 28 عاما، عامل في شركة خاصة للصرف الصحي والمقاولات، نتيجة الصعق الكهربائي.انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان من زملاء المتوفي، تبين أنه أثناء قيامهم بالحفر لإنشاء خط صرف صحي، وأثناء انشغال المتوفي في رفع مسطرة الوزن الحديدية، لمست سلك كهرباء موجودا بالمنطقة، ما تسبب في صعقه، وتوفي في الحال.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، والتحفظ على الجثة لحين انتهاء الإجراءات اللازمة.