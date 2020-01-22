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صبرى فواز يناشد جمهوره الدعاء لخالد النبوى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:10 م
صبري فواز
صبري فواز
رباب الأهواني
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دعم الفنان صبري فواز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صديقه الفنان خالد النبوي الذي تعرض أمس لأزمة قلبية مفاجئة، وكتب "فواز": "ادعوا لخالد النبوي، ربنا يقومه بالسلامة"، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور.

يُذكر أن الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية، أمس الثلاثاء، استلزمت نقله مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ليقوم بتركيب دعامة فور دخوله، وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن حالة " النبوي " الصحية مستقرة الآن، بعدما تم نقله لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وكان مسلسل "ممالك النار" آخر أعمال الفنان خالد النبوي، والذي شاركه البطولة فيه محمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبدالمنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر.

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