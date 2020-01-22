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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد ضرورة رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:03 م
السودان
السودان
منة سالم
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أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل من مساء الأربعاء، إن وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد القطان،أكد خلال استقباله المبعوث الأمريكي للسودان على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة ستكون دوما شريكا لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين"، وأشاد بجهود الحكومة الانتقالية الحالية، منوها بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن".

وأشار قطان إلى "ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة، لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها، وإلحاق الضرر بالسودان وتقديم الدعم الكامل للسودان له ومساندته".

وعلي صعيد آخر أكد المبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، في وقت سابق أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى وقت، وأنه على السودان، أن يعمل على "مقابلة قائمة الطلبات التى تريدها الولايات المتحدة".

من جانبها أكدت وزيرة خارجية السودان، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمر ضروري، لانتفاء مبرراته وإقامة الديمقراطية والسعى لتحقيق السلام.

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