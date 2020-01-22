أبريل.. انطلاق فعاليات معرض إلينكس 2020 للطاقة المتجددة

تنطلق فعاليات المعرض الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف بالسعودية (إلينكس 2020) في نسخته الثالثة والعشرين لعام 2020 أبريل المقبل من 29 أبريل حتى 1 مايو، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويتوقع أن يحقق المعرض نجاحات كبيرة هذا العام، خاصة بعد الأفكار العديدة التى تم طرحها فى المعرض لعام 2019 وسط مشاركة دولية، ووجود عدد من كبار الشخصيات وصناع القرار الرئيسيين من القطاعين العام والخاص في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة.ويناقش المعرض، الذي يقام تحت رعاية الشركة السعودية للكهرباء، وبدعم رسمي من سابك، وشراكة بحثية مع «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية»، جوانب تطوير سلاسل قيمة الطاقة المتجددة، ومشاركة أفضل ممارسات التصنيع والبحث والتطوير التي تصب في خدمة الاقتصاد السعودي.ويسعى المعرض للتنقيب والبحث عن الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة داخل السعودية، واستغلالها بشكل يصب في مصلحة المواطن السعودي.