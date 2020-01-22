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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» كتاب جديد لإيناس مرشد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:01 م
إيناس مرشد
إيناس مرشد
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن «دار كنوز» للنشر والتوزيع كتاب «رسائل عمر المختار وإدريس السنوسي» للكاتبة الصحفية والباحثة إيناس مرشد، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

وقالت إيناس مرشد عن الكتاب: «يدور الكتاب حول أسرار المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي الذي احتل ليبيا في سبتمبر 1911م من خلال الرسائل الخاصة بكل من شيخ الشهداء عمر المختار والملك إدريس السنوسي ويكشف أيضا عن المذكرات الشخصية للملك إدريس السنوسي ويتناول الكتاب فترة هامة في تاريخ ليبيا من بداية الاستعمار الإيطالي وخيانة الدولة العثمانية لليبيا وتسليمها للإيطاليين بموجب معاهدة لوزان عام 1912م وتركها الليبيين يواجهون وحدهم مصيرهم مع الاستعمار، كما يتضمن الكتاب تفاصيل السنوات التي قضاها الملك إدريس السنوسي في مصر خلال فترة لجوئه إليها قبل أن يصبح ملكا وبعد الإطاحة به في سبتمبر 1969م وحتى وفاته».

وأضافت في تصريح لـ«الدستور»: «أهمية هذا الكتاب في رؤيتي ليست فقط لما يحتويه من رسائل ووثائق هامة ونادرة ينشر معظمها لأول مرة، لكنه يعد دليلا ضروريا ينبغي لكل ليبي أن يهتدي به خاصة في تلك الفترة التي يحاول فيها الأتراك استعادة امبراطوريتهم العثمانية بالسلاح على الأراضي الليبية لذلك فإن استحضار روح عمر المختار والمجاهدين الأوائل ستكون كلمة السر في التصدي للعدوان العثماني الجديد».

وتابعت: «كما يتحدث الكتاب أيضًا عن دور مصر في مساندة كفاح الليبيين خلال فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا وكذلك بعد حصول ليبيا على استقلالها، ويتناول علاقة الملك إدريس السنوسي بمصر خلال سنوات لجوئه إليها للدعاية لقضية بلاده في الصحف المصرية وتأسيس الجيش السنوسي في مصر في الكيلو 9 بمنطقة أبي رواش لمواصلة المقاومة وأيضا سنوات لجوئه في عهد عبد الناصر بعد الإطاحة به في سبتمبر 1969 وحتى وفاته في مصر وعلاقته برؤساء مصر الثلاثة عبد الناصر والسادات وحسني مبارك».

أما عن إيناس مرشد فهي خريجة جامعة القاهرة قسم صحافة، وتعمل كاتبة صحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون.

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