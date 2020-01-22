دار اللوغوس تشارك بأكثر من 200 كتاب في معرض القاهرة

أعلنت دار لوغوس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر عن منشوراتها المقرر أن تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تجاوزت الـ200 كتاب.وقالت الدار في تدوينة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بطريركية الأقباط الكاثوليك توجد بصالة 3 جناح A34، خلال الفترة من 22 يناير 2020، وحتى 4 من شهر فبراير 2020 معانا كتب متنوعة من مصر ولبنان.وقالت إنها تشتمل على مطبوعات المكتب الإعلامي الكاثوليكى بمصر، ومطبوعات المكتبة البوليسية، مطبوعات القديس بطرس، ومطبوعات دار المشرق.