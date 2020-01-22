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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة حملة ترويج افتتاح المتحف المصرى الكبير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:45 م
افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري الكبير
رامي حسين - فاتن غلاب
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اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، والمقرر افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجاري.

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وقيادات وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء في مجال التسويق والترويج.

وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية، والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجى للحملة، بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي توليه الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة، حيث إنه يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، كما ستعرض به ولأول مرة أكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب، والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي، ليعرض ولأول مرة الثلاثة توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.
خطة حملة ترويج افتتاح المتحف المصرى الكبير
خطة حملة ترويج افتتاح المتحف المصرى الكبير
خطة حملة ترويج افتتاح المتحف المصرى الكبير
خطة حملة ترويج افتتاح المتحف المصرى الكبير

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