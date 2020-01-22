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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحوثيون يقتلون 6 أطفال بعد اختطافهم من وسط اليمن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبلت مستشفى ذمار العام، بوسط اليمن، اليوم الأربعاء، جثامين ستة أطفال اختطفتهم الحوثيين قبل نحو 45 يومًا من حي الجمارك شمال غربي مدينة ذمار، وزجت بهم في الخطوط الأمامية لإحدى جبهات القتال.

وذكرت مصادر يمنية محلية- حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية- أن الأطفال القتلى هم محمد أحمد الميندي (14 عامًا) يتيم الأبوين، وخالد سلوان الخولاني (15 عامًا)، وعبود مسعد السماوي (15 عامًا)، ووائل رسام (15 عامًا)، وجوهر التهامي (14عامًا) وهو نازح من محافظة الحديدة، ومحمد عبدالوهاب علي جهلان (15 عامًا).

وحمل أهالي الأطفال القتلى الحوثيين كامل المسئولية عن اختطاف أبنائهم دون علمهم ومن ثم مقتلهم، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، بإنقاذ فلذات أكبادهم من محارق الموت التي تزجهم بها الحوثيون.

وكانت منظمات وتقارير حقوقية محلية ودولية ذكرت أن ما يزيد على ألفي طفل من محافظة ذمار وحدها قتلوا في صفوف الحوثي منذ عام 2014 حتى اللحظة، غالبيتهم من الأسر الفقيرة ومن أبناء الأرياف.

فيما تتهم الحكومة اليمنية الشرعية، الحوثيين، بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، مؤكدة أن الميليشيات جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بانقلابها على السلطة الشرعية.

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