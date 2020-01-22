«إندكس السعودية 2020» يعود للرياض خلال أسابيع

تبدأ فعاليات معرض إندكس السعودية 2020 خلال أسابيع قليلة، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه إندكس السعودية في دورته الأولى، حيث يعود هذا الحدث إلى الرياض مرة أخرى.وتأتى فعاليات المعرض في الفترة من 3 فبراير القادم إلى 5 فبراير لعام 2020، بداية من الساعة 4 مساءًا إلى 10 مساءًا، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويهدف المعرض إلى مساعدة زواره في استعراض وشراء أحدث المنتجات والخدمات المتعلقة بالتصميمات والتجهيزات الداخلية التي تحتاجها لإكمال مشاريعك الحالية والمقبلة.ويمثّل إندكس السعودية الحدث الرائد للتصميمات والتجهيزات الداخلية والهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية.ويربط هذا المعرض التجاري الدولي الضخم بين شركات توريد وتصنيع التجهيزات الداخلية بأكثر من 6000 زائر من المتخصّصين في المجال، بمن فيهم مصمّمي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومديري المشاريع ومسؤولي المشتريات في هذا الاقتصاد الآخذ في التنوع بوتيرة متسارعة.