الثقافة الإنجيلية: «تاريخ المسيحية» إصدارنا الأهم بمعرض الكتاب

تحت شعار تاريخ المسيحية كما لم تقرأه من قبل، أعلنت دار الثقافة الإنجيلية عن طرح كتابها الأحدث "تاريخ المسيحية للدكتور القس مايكل باركر"، والذي تشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب.وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الكتاب يعتبر الإصدار الأهم لهذا العام، فهو نظرة عامة لتاريخ المسيحية، وهو رحلة مشوقة عبر تاريخ المسيحية منذ القرن الأول الميلادي.وقالت الدار إن الكتاب مناسب للقارئ العادي والباحثين المهتمين بمجال التاريخ.وأضافت أن سعره عرض خاص فقط خلال فترة المعرض فقط 250 جنيهًا، وهو متوفر بجناح دار الثقافة بمعرض الكتاب صالة 1- C46.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.