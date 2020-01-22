«البترول» تكشف تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية

كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في بيان لها، اليوم، أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية عن حدوث كسر بخط غاز المحمودية- محرم بك بالإسكندرية، يتمثل في أنه أثناء عمل إحدى شركات المقاولات العاملة في تطوير محور المحمودية، وخلال تجريف الأرض، تم كسر خط ٢٥٠مم تابع لشركة ناتجاس.وأكدت الشركة أنه على الفور تم إصلاح الخط ولم يتم قطع الخدمة عن المشتركين بالمنطقة، وأنه تم إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.وكان قد وقع كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق، وعلى الفور انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية ومسئولو شركات البترول الواقعة في محيط الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين المارة.