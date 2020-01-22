ماهر فايز يشارك فى معرض الكتاب بـ«لماذا لا يوجد تصوف فى المسيحية»

أعلن المرنم والمفكر القبطي ماهر فايز، طرح كتابه الأحدث "لماذا لا يوجد تَصَوُّف في المسيحية؟" في معرض القاهرة الدولي للكتاب.وقال "فايز" في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الكتاب متوفر بجناح هيئة الخدمة الروحية للنشر صالة (1) A65، وصالة (3) D 43، ولجنة خلاص النفوس للنشر، بصالة (1) A30.ويجيب الكتاب عن عدة أسئلة، مثل لماذا لا يوجد تصوف في المسيحية؟، وهل تحدث الفلاسفة والمفكرون والأدباء عن التصوف المسيحي؟، وماذا قالوا؟، وهل من كتابات أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية تكلمت ووصفت ما هو التصوف المسيحي؟، وهل من أقطاب وعلماء في التصوف الإسلامي تكلم عن التصوف المسيحي؟ وهل هو متفق مع الإسلامى فى شىء؟، وهل التصوف ديانة؟.وأجمع التصوف بين الديانات وما هى فى العقائد ويوائم بين الاختلاف الجذرى للمسيحية مع غيره من التصوف؟ وكيف نتعرف على المصطلح وتاريخه ومجالاته الإنسانية والدينية مميزين بين التصوف المسيحي وغيره؟ وما هي مكانة الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية (قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني) وشخصية المسيح وخلاصه؛ في التصوف المسيحي؟ وهل مصطلح "التصوف" إسلامي المنشأ؟.وأضاف: "هذا كله لا نقدم فيه مادة التصوف المسيحي نفسها فهي موضع ٤ مجلدات تُطرَح تباعًا لدعم التقوى والروحانية والعبادة المسيحية، في وقتها الذي يأذن به الله تبارك اسمه، إنما هذا الكتيب يجيب فقط بمرجعية عن سؤال: "لماذا لا يوجد تصوف في المسيحية".كما قدم "فايز" الشكر لدار رسالتنا للنشر القس الدكتور وائل ظواهرة، راعي الكنيسة العربية بشيكاچو والمدرس السابق بكلية اللاهوت بالأردن. لتقديمه الكتيب أثناء انشغاله بتقديم رسالة الدكتوراه عن التصوف المسيحي، في إشارة إلى أن هذا الكتيب ستصدر منه نسخة مزيدة كل عام بنفس المعرض، حيث إنه لا مساحة لإدراج كل المراجع في إصدار واحد. والموضوع قابل للتمدد كمادة أكاديمية للبحث الدائم.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.