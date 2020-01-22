السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، باللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية وسامح شكري وزير الخارجية.واطلع السيسي على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية كما وجه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لمصالح الأجيال الحالية والقادمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.على جانب آخر؛ تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.