طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

تشارك سلسلة " كتاب اليوم - أخبار اليوم " في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين بالعديد من أحدث العناوين،جنبًا الى جنب مع أقدم العناوين التى نفدت وأعيد طبعها، وذلك في جناح اخبار اليوم ( صالة 4 جناح c المؤسسات الصحفية ) فى المعرض الذى تستمر فعالياته من 22 يناير 2020 وحتى 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس.يشارك " كتاب اليوم "بأكثر من 1050 عنوانًا، تنوعت ما بين الرواية والقصة القصيرة والشعر وأدب الرحلات والسير الذاتية وكتب الأطفال والسلسة الطبية التى ينفرد بها "كتاب اليوم".وتعرض السلسلة التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى علاء عبد الهادى أحدث العناوين من مطبوعاتها التى صدرت على مدار عام كامل، بمعدل كتابين شهريًا، أحدهما ثقافى، والآخر طبى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقال عبد الهادى أن قراء السلسلة سيكونوا على موعد مع روائع وكنوز إصدارات أخبار اليوم بنسبة خصم تصل إلى 50 % على العناوين التى صدرت ما قبل 2012، وخصم 20 % على العناوين التى صدرت بعد هذا التاريخ وحتى أحدث الاصدرات، علما بأن البيع يتم بنفس الأسعار التى صدرت بها العناوين، وهو مايعنى أن رواد جناح أخبار اليوم سيتمكنون من اقتناء بعض الكتب بسعر أقل من خمسة جنيهات.وقال: إن كل العناوين التى نفدت من الأسواق أو طبعت عدة مرات سيتم اتاحة كميات إضافية منها خصيصًا لرواد معرض الكتاب وقال أن من بين أهم العناوين التى سيتم طرحها الكتاب الساخر " حكايات ونوادر الإخوان فى زمن الحكم والسلطان "للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والطبعة الثالثة من كتاب الكاتب الكبير صلاح منتصر " شهادتى على عصر عبد الناصر " والذى يتضمن فصلًا كاملًا لردود وتفاعلات كبار السياسيين والكتاب على طروحات الأستاذ منتصر.كما تتضمن أحدث العناوين، كتاب " أحجار ونياشين " الذى صدر بمناسبة مرور 75 عامًا، على صدور جريدة أخبار اليوم، وقام باعداده الكاتب الصحفى محمد شعير، يؤرخ لدور هذه الصحيفة فى تشكيل وجدان وفكر المصريين والعرب برؤية جديدية غير تقليدية، من خلال استعراض الأعمال الفاصلة فى مسيرة هذه الصحيفة، ولهواة الجاسوسية وأجهزة المخابرات ودورها تقدم السلسلة كتاب " عملاء وجواسيس " للكاتب الصحفى عاطف الغمرى، وتتيح السلسلة عددا من العناوين الإبداعية منها " زمن الضباع " للكاتب الكبير المستشار أشرف العشماوى، و" مرافىء الروح " للأديب النوبى الكبير يحيى مختار.وتتميز سلسلة " كتاب اليوم " بوسطيتها فى الطرح لذلك كان الحرص على اتاحة عدد من العناوين التى تعالج قضايا الدين الإسلامى منها كتاب " الفتوى والإفتاء " لفضيلة مفتى الديار المصرية د. شوقى علام وكتاب " الشخصية المصرية " للشيخ الدكتور أسامة الأزهرى وكتاب " الطريق إلى السعادة " للدكتور مبروك عطية وكتاب " بهذا أقسم الله " لمحمد هشام الشربينى، ومن أهمها أيضا كتاب " الطاعون.. قراءة فى فكر الإرهاب المتأسلم " للمفكر الدكتور طارق حجى.كما صدر عن السلسلة عدة عناوين تبرز عظمة أهمية وتفرد الدور الذى لعبته وتلعبه العسكرية المصرية على مدار تاريخها منها كتاب " على خط النار " للأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى الذى يتضمن يومياته على الجبهة أثناء حرب الاستنزاف ثم أثناء حرب اكتوبر، وكتاب "مذكرات شهيد" الذى يتضمن فصولًا رائعة لجندى مصرى على الجبهة، ترى النور لأول مرة بعد استشهاده على الجبهة مع إسرائيل، وتكشف المذكرات التى فاز معدها الصحفى الشاب محمد الليثى بجائزة الصحافة العربية الشابة، عن المعدن العبقرى الحقيقى للجندى المصرى الذى تخرج فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.كما تتيح سلسلة كتاب اليوم الطبى الجديد فى علاج شتى الأمراض من خلال استكتاب كبار الأطباء، ومنها كتاب فى غاية الأهمية عن القلب الرياضى، وتم اعداده بالتعاون مع مركز القلب الرياضى بمستشفى وادى النيل، ويتناول "السكتة القلبية"، وأسبابها وأشهر حالات الوفاة في الملاعب وميادين الرياضة والتغييرات الفسيولوجية لقلب الرياضيين، وأكثر الألعاب المرتبطة بحالات الموت المفاجئ، والفحوصات التى يجب أن تتم لقلوب الرياضيين.كما صدر عن السلسلة العديد من الأصدارات التى تناولت الامرض التى تصيب الأطفال فى مقتبل العمر منها "صعوبات التعلم" والذى يتضمن مشاكل وصعوبات التعلم وتشخيصها وعلاج كل نوع والصعوبات التعليمية لدى الموهوبين بالإضافة إلى مشاكل اللغة مثل تأخر الكلام والحبسة الكلامية والتهتهة واللدغة.أما فى مجال الطب النفسي فقد طرحت السلسلة العديد من الكتب التى تناولت الأمراض النفسية وأسبابها وطرق علاجها أحدثها "الإكتئاب والأمراض النفسية" والذى تناول تفصيلًا لأسباب المرض النفسى.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.