جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم مسابقتين لجمهوره

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقتين للجمهور؛ حيث يمكن الإجابة عليها طَوال أيام المعرِض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ وذلك من خلال الرابط التالي:www.azhar.egbookfair2020.الأولى: مسابقة ثقافية عامة، تتكون من 10 أسئلة، كل سؤال عبارة عن قصة قصيرة جدًّا، وعلى المتسابق أن يجيب عن صاحب القصة نفسها.أما المسابقة الثانية: فهي مسابقة صوتيات، والتي يمكن الاشتراك فيها من خلال وضع رابط للأعمال الصوتية الخاصة بالمتسابق؛ والذي يمكن أن يتضمن قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، أو أناشيد، وابتهالات دينية.وسوف يتم إعلان الفائزين قبل نهاية المعرض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تسليم الجوائز في اليوم الأخير.يشار إلى أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل.ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.