رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم مسابقتين لجمهوره

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:52 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
أميرة العنانى
طباعة
ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقتين للجمهور؛ حيث يمكن الإجابة عليها طَوال أيام المعرِض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ وذلك من خلال الرابط التالي:
www.azhar.egbookfair2020.

الأولى: مسابقة ثقافية عامة، تتكون من 10 أسئلة، كل سؤال عبارة عن قصة قصيرة جدًّا، وعلى المتسابق أن يجيب عن صاحب القصة نفسها.

أما المسابقة الثانية: فهي مسابقة صوتيات، والتي يمكن الاشتراك فيها من خلال وضع رابط للأعمال الصوتية الخاصة بالمتسابق؛ والذي يمكن أن يتضمن قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، أو أناشيد، وابتهالات دينية.

وسوف يتم إعلان الفائزين قبل نهاية المعرض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تسليم الجوائز في اليوم الأخير.

يشار إلى أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ يوم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

الإحصاء: إسقاط الجنسية عن ثلث المهاجرين المصريين منذ 2011

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي